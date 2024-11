Ex-Fazenda Liziane Gutierrez está presa no Marrocos há um mês

Liziane Gutierrez, influenciadora digital e ex-participante de A Fazenda, está detida no Marrocos há cerca de um mês após um desentendimento com autoridades locais. A notícia divulgada pelo portal Léo Dias, foi confirmada por seu ex-marido, Antônio Macedo, que revelou detalhes sobre a situação.

A prisão teria ocorrido após uma confusão envolvendo policiais, mas os detalhes exatos do incidente permanecem desconhecidos. Antônio, que viajava com Liziane no momento, destacou que ela já estava enfrentando dificuldades antes da detenção, incluindo um assalto em Marrakesh. Na ocasião, Liziane relatou nas redes sociais que sua bolsa, um lenço e dois celulares foram roubados enquanto se dirigia a uma balada, mas os documentos permaneceram no cofre do hotel.



Após a prisão de Liziane, Antônio Macedo decidiu retornar aos Estados Unidos. Segundo ele, o processo judicial no Marrocos não tinha prazo definido para ser concluído, o que o levou a seguir viagem. “Não fazia sentido esperar indefinidamente, especialmente porque a embaixada já estava ciente e acompanhando o caso dela”, explicou.

Macedo, que foi casado com Liziane por 10 anos e é pai de seu filho, Raphy, declarou que manterá contato à distância enquanto as autoridades lidam com a situação. Ele também enfatizou que sua decisão de sair não foi por falta de apoio, mas por confiar que o caso está sendo tratado pelas vias diplomáticas adequadas.



Liziane Gutierrez já teve problemas com a justiça em outras ocasiões. Em 2023, foi detida na Ucrânia e relatou ter ficado isolada por horas devido à barreira linguística e à ausência de documentos. Dois anos antes, em 2021, ela se envolveu em um incidente durante o festival Day 'N Vegas, nos Estados Unidos, onde teve um desentendimento com seguranças. Na ocasião, o caso foi resolvido rapidamente após intervenção policial.

A influenciadora, que é conhecida por sua personalidade forte e estilo de vida luxuoso, enfrenta agora um dos momentos mais desafiadores de sua trajetória. Detalhes sobre o desfecho do caso no Marrocos ainda são aguardados, enquanto Liziane permanece detida sob supervisão das autoridades locais.

