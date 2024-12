Após deixar EUA por eleição de Trump, casa de Ellen DeGeneres é inundada

Ellen DeGeneres e Portia De Rossi deixaram os Estados Unidos e se mudaram para a Inglaterra. A decisão foi motivada pela eleição de Donald Trump como presidente do país e, assim que isso ocorreu, o casal se estabeleceu na região de Cotswolds, onde vive o Rei Charles III.

No entanto, parece que o azar voltou a bater à porta. Poucas semanas após sua chegada, a região foi atingida por grandes enchentes.

De acordo com o TMZ, "a nova casa da apresentadora estava exatamente no meio de uma área meteorológica que foi dramaticamente inundada. O rio Tâmisa transbordou, o que contribuiu para parte da enchente", informou o site de notícias.

Ainda segundo a publicação americana, a propriedade de Ellen foi atingida pelas enchentes.

O mais curioso é que o casal enfrentou exatamente o mesmo problema no ano passado, quando moravam em Montecito, na Califórnia. Na ocasião, eles chegaram a ser evacuados do local.

Ellen DeGeneres’s home floods in the UK after fleeing America because of President Trumps victory. It’s reported her mansion has been ravaged by the flood waters. I don’t know about you but I call that sweet karma. pic.twitter.com/R2rNycpTkl