Influenciadora e empresária de estética Lili Spada falece aos 42 anos

Lili Spada, influenciadora e empresária reconhecida no setor de estética, faleceu aos 42 anos nesta quarta-feira (4). A notícia foi amplamente lamentada por amigos, familiares e clientes nas redes sociais, incluindo personalidades como a empresária Dani Souza e a influenciadora Mari Menezes, que prestaram homenagens emocionadas.

Lili era proprietária do renomado centro de estética Lili Spada Hidrolipo e sócia do Centro Brasileiro de Hidrolipo, destacado como o maior do segmento na América Latina. Conhecida por compartilhar conteúdos sobre estética e cuidados pessoais, ela construiu uma sólida carreira no setor.

De acordo com Mari Menezes, Lili foi recentemente diagnosticada com um tumor, mas os detalhes sobre sua condição de saúde não foram amplamente divulgados. "O céu acordou em festa e nós aqui em luto! Uma amiga tão especial nos deixou, nem consigo acreditar! A vida é realmente um sopro. Ela sempre cuidou tão bem de mim, era muito saudável e, de repente, descobriu um tumor. Meus sentimentos eternos, Ercole Spada Neto [marido de Lili]. Vocês estarão para sempre em nossos corações", escreveu Mari Menezes em um tributo emocionante.

Dani Souza também expressou sua tristeza com a perda: "Você partiu. Não estou conseguindo acreditar nisso! Que dor horrível estou sentindo! Você sempre existirá assim no meu coração. Te amo muito, amiga Lili Spada!", declarou, acompanhando a mensagem com um vídeo em que as duas aparecem se abraçando em uma das visitas de Dani à clínica.

[Legenda]© Reprodução- Instagram

Leia Também: Quem é o homem que morreu 25 dias após ganhar R$ 201 milhões na Mega-Sena