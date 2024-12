George Clooney chora a morte de amigo de 'Treze Homens e um novo segredo'

George Clooney está de luto pela morte do colega Scott L. Schwartz, conhecido por sua atuação no filme "Treze Homens e um Novo Segredo" ("Ocean's Thirteen" no título original). O ator faleceu no dia 26 de novembro, aos 65 anos.

Em uma declaração enviada ao site Variety, Clooney prestou uma homenagem emocionada ao amigo. "Aqueles que conheceram Scott pessoalmente sabem que ele era uma pessoa alegre, cheia de vida, forte e amorosa, um amante de boa comida e viagens", destacou.

O ator também ressaltou o lado humanitário de Schwartz. "Scott amava a vida e todos que encontrou ao longo do caminho. Quando não estava atuando, passava seu tempo visitando crianças com câncer em hospitais", revelou Clooney.

Lembrando os momentos compartilhados durante as gravações, Clooney afirmou: "Fizemos três filmes juntos. Scott era uma alma gentil e vai fazer muita falta".

