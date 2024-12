Stallone admite ter sido "covarde" ao terminar com esposa por carta

Sylvester Stallone abriu o coração sobre um dos momentos mais difíceis de seu relacionamento com Jennifer Flavin, sua atual esposa, revelando que agiu de forma "covarde" ao terminar o namoro em 1994. Em vez de encerrar a relação pessoalmente, Stallone optou por enviar uma carta de seis páginas, algo que ele agora lamenta profundamente.

Durante uma aparição no programa de TV Sean, apresentado por Sean Hannity, Stallone confessou: "Foi o término mais desonesto possível. Coloquei tudo em uma carta porque não tive coragem de dizer cara a cara". O ator explicou que, apesar de ter tomado essa atitude, uma parte dele não queria realmente acabar com o relacionamento. "Minha história com relacionamentos é um desastre. Mas ela é tudo para mim. Meu sol, minha lua, meu tudo", disse emocionado.

Jennifer Flavin também já havia comentado o episódio em uma entrevista à revista People. Na época, ela ficou chocada ao receber a carta. "Ele escreveu seis páginas à mão. Foi muito descuidado. Você não pode simplesmente terminar com alguém dessa forma após seis anos juntos. Eu só queria uma conversa, não implorar para ele voltar", desabafou. Apesar do término, o casal reatou três anos depois, em 1997, e oficializou a união.

O término de 1994, no entanto, não foi o único momento turbulento na relação. Em agosto de 2022, Flavin chegou a entrar com um pedido de divórcio, alegando que o casal enfrentava dificuldades há muito tempo. Contudo, após pouco mais de um mês, eles decidiram se reconciliar e dar uma nova chance ao casamento.

O motivo do rompimento em 1994, segundo Flavin, foi descoberto posteriormente: Stallone havia tido um caso com a supermodelo Janice Dickinson, algo que abalou profundamente o relacionamento. Ainda assim, o casal conseguiu superar os altos e baixos e permanece junto, provando que o amor pode vencer até mesmo os momentos mais complicados.

