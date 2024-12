Nicole Kidman busca reconciliação com filhos de Tom Cruise após luto

Nicole Kidman, aos 57 anos, vive um momento de intensa reflexão sobre a vida e os laços familiares após a perda de sua mãe, Janelle Ann Kidman, em setembro de 2024. Em entrevista à revista People, a atriz compartilhou os desafios emocionais que tem enfrentado desde então, revelando como essa perda afetou profundamente sua perspectiva de vida e seu desejo de reconstruir conexões familiares importantes.

Kidman explicou que a morte da mãe trouxe à tona emoções complexas, muitas vezes manifestadas durante as madrugadas. “Perdi meu pai em 2014 e, agora, minha mãe. Acordo chorando, pensando na brevidade da vida e na necessidade de estar plenamente presente para minhas filhas. É algo que tem mexido muito comigo”, desabafou.

A atriz também mencionou que essas experiências a levaram a refletir sobre o impacto do tempo e das ausências em sua vida, especialmente em relação aos filhos mais velhos, Isabella, de 31 anos, e Connor, de 29, adotados durante seu casamento com Tom Cruise. O distanciamento com os dois, que seguem como membros ativos da Igreja da Cientologia, tem sido motivo de pesar para Kidman, que agora busca reaproximar-se deles.

Fontes próximas à atriz relataram que a morte de Janelle intensificou o desejo de Kidman de se reconciliar com Isabella e Connor. O distanciamento ocorreu após o divórcio de Tom Cruise, em 2001, quando os filhos permaneceram sob influência do pai e da Cientologia. Nicole não é vista publicamente com os dois desde 2007, e a separação emocional tem sido uma ferida aberta para a atriz.

“Percebi que não quero perder mais tempo longe deles. A dor da perda de minha mãe fez isso muito claro para mim”, revelou uma fonte próxima à atriz à revista New Idea Magazine. Kidman estaria obcecada em reconstruir os laços com os filhos mais velhos, especialmente depois de perceber o impacto disso em sua família estendida. Os avós de Isabella e Connor, Janelle e Antony Kidman, também sofreram com a distância dos netos nos últimos anos de vida.



Mesmo diante do luto, Nicole Kidman continua brilhando em sua carreira. Em setembro, a atriz recebeu o prêmio de Melhor Atriz no Festival de Cinema de Veneza por sua atuação no drama Babygirl (2024), um trabalho aclamado que a coloca como uma forte candidata ao Oscar de 2025. Esse reconhecimento, no entanto, contrasta com a dor pessoal que a atriz carrega.

“Essa tristeza tem me feito refletir sobre como quero viver o resto da minha vida. Quero estar presente para minhas filhas mais novas, Sunday, de 16 anos, e Faith, de 13, e também encontrar uma forma de me reconectar com Isabella e Connor”, afirmou Kidman.

Casada com o cantor Keith Urban desde 2006, Kidman mantém uma vida familiar estável com o marido e as duas filhas.