Tragédias em série: As famílias famosas mais impactadas - As maldições têm sido uma característica de muitas culturas diferentes ao longo da história. Nem todo mundo acredita nisso, mas, quando ouvimos histórias de famílias infelizes marcadas por tantos infortúnios, até pensamos duas vezes. Alguns dos clãs mais famosos do mundo sofreram terríveis tragédias por gerações. Apesar dos privilégios e fortunas dessas personalidades, claramente o dinheiro não compra felicidade ou boa sorte. A família Presley e muitas outras são a prova disso. Na galeria, conheça as maldições e tragédias que assolaram algumas das famílias mais famosas do mundo.

