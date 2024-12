Jay-Z é acusado de ter estuprado menina de 13 anos com P. Diddy

O rapper Jay-Z foi incluído em um processo judicial que acusa ele e P. Diddy de estupro de uma menina de 13 anos, ocorrido em uma festa após o MTV Video Music Awards (VMAs) no ano 2000. A informação foi divulgada pela NBC News neste domingo.

De acordo com o processo, a vítima, identificada como Jane Doe, alega ter sido convidada por um motorista de P. Diddy para uma festa após o evento. Na ocasião, ela teria sido drogada e levada para um quarto onde foi abusada sexualmente por ambos os rappers.

O caso, que já corria contra P. Diddy desde outubro, teve um novo capítulo com a inclusão de Jay-Z como réu. Os advogados de P. Diddy já haviam negado as acusações anteriores, classificando-as como "manobras publicitárias" com objetivo de extorsão.

