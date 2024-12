Ryan Reynolds fala sobre relação complicada que tinha com o pai

O ator Ryan Reynolds compartilhou reflexões sobre seu difícil relacionamento com seu pai, James Chester Reynolds (1941-2015), durante uma conversa com o colega Andrew Garfield, publicada no canal da revista Variety no YouTube. Ele comparou a figura de seu pai aos personagens reservados interpretados por Clint Eastwood, destacando a comunicação limitada que existia entre eles.

James Chester Reynolds faleceu em 2015, após ser diagnosticado com Doença de Parkinson. "Meu relacionamento com meu pai era muito complicado e difícil", revelou Reynolds. "Eu vim de uma família trabalhadora, da classe média, e meu pai era de uma geração que acreditava no 'menos é mais', como Clint Eastwood. Ele se comunicava mais com grunhidos."

Reynolds também falou sobre como tem refletido sobre sua relação com os pais ao longo dos anos. "À medida que envelhecemos, temos a responsabilidade de questionar um pouco as histórias que contamos sobre os outros. Nos últimos cinco anos, fiz isso", afirmou. "Eu não me conhecia até provavelmente os 40 anos. E fico me perguntando: ‘Meu pai era tão difícil quanto eu imagino ou estou romantizando tudo isso para justificar outras coisas?’ A história não é simples, não é preto no branco."

Atualmente, Reynolds está no centro de um dos maiores blockbusters de 2024, Deadpool & Wolverine, onde é produtor e protagonista.

