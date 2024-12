Preta Gil viaja para os EUA e anuncia nova cirurgia para retirar tumor

Aos 50 anos, Preta Gil atualizou seus seguidores sobre seu estado de saúde enquanto enfrenta o câncer de intestino. Atualmente em Nova York, a cantora revelou que passará por uma cirurgia no Brasil no próximo dia 15, com o objetivo de remover os tumores. Ela também está considerando realizar seu tratamento pós-operatório no exterior.

Em uma publicação no Instagram, Preta explicou que viajou aos Estados Unidos a pedido de seus médicos no Brasil para obter uma segunda opinião sobre seu tratamento. “Vim fazer várias coisas aqui, incluindo uma consulta com uma oncologista especializada nos tipos de tumores que tenho. Isso foi recomendado pelos meus médicos no Brasil, para ouvir uma segunda opinião sobre o tratamento que farei após a cirurgia”, disse ela.

Preta também mencionou que decidiu buscar alternativas no exterior depois de não ter obtido a resposta esperada com o tratamento realizado no Brasil. “Sabemos que há uma possibilidade real de que eu faça quimioterapia aqui, pois a terapia que fiz no Brasil não foi tão eficaz quanto os médicos esperavam", revelou.

A cantora destacou a importância de explorar opções em outros países, com diferentes tipos de tratamentos e ensaios clínicos, que ainda não estão disponíveis no Brasil. "Temos que buscar alternativas em países diferentes, com estudos e terapias diferentes, e até medicamentos que ainda não chegaram ao Brasil", explicou. Ela afirmou que espera ter boas notícias e que sua consulta em Nova York traga esperança para seu tratamento futuro.

