Maíra Cardi mostra mansão que comprou de Neymar

A influenciadora Maíra Cardi revelou que comprou uma mansão de Neymar e está reformando o imóvel para se mudar com a família. Em um vídeo no Instagram, Maíra contou que a casa foi projetada por um arquiteto renomado e adquirida por Neymar antes de ela fazer a compra. "Casa nova, vida nova", escreveu na legenda, informando que vai sair de Valinhos (SP) para morar em Alphaville.

Entre as mudanças, Maíra destacou que o salão de festas será transformado em academia e brinquedoteca. A casa conta com 40 banheiros, mas, segundo a influenciadora, será adaptada para melhor aproveitamento dos espaços. Ela também comentou sobre as acomodações para funcionários, criticando a estrutura inicial. "Os funcionários não tinham cozinha para comerem, uma mesa. Estou reformando tudo", afirmou.

Maíra enfatizou que os novos dormitórios serão mais adequados, explicando que vai reconstruir parte do imóvel para criar um ambiente confortável para a equipe. Em vídeos anteriores, ela já havia mencionado sua preocupação com o bem-estar dos funcionários e a busca por um local que atendesse às necessidades de todos.

