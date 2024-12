Mulher que negou trocar assento revela quanto ganha com publicidade

Jeniffer Castro, que ficou conhecida após se recusar a trocar de assento com uma criança em um voo, revelou que está ganhando mais de R$ 30 mil com publicidades nas redes sociais. A influenciadora compartilhou a informação em um vídeo, onde também destacou que já firmou parcerias com marcas de óculos e uma empresa de locação de jatos e helicópteros.

O caso que levou Jeniffer à fama ocorreu durante um voo entre Rio de Janeiro e Belo Horizonte, quando ela foi filmada por uma passageira indignada com sua negativa em ceder o assento na janela para uma criança. O episódio gerou ampla repercussão nas redes sociais, dividindo opiniões e aumentando a visibilidade da bancária.

Com mais de 2,4 milhões de seguidores no Instagram, Jeniffer tem aproveitado o momento para impulsionar sua carreira como influenciadora digital. Desde o ocorrido, ela vem fechando contratos com empresas de diferentes setores, consolidando sua presença no mercado publicitário.

