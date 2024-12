Sylvester Stallone causa polêmica com pedido para cercar mansão nos EUA

O ator Sylvester Stallone, de 78 anos, solicitou às autoridades locais de Palm Beach, na Flórida, permissão para instalar uma barreira flutuante ao redor de sua mansão, com o argumento de que a estrutura ajudaria a bloquear algas e detritos da água. No entanto, a medida gerou incômodo entre os vizinhos, que suspeitam de intenções além do que foi alegado.

Segundo o jornal Palm Beach Post, documentos oficiais revelam que o real objetivo de Stallone seria evitar que navegadores se aproximassem da propriedade, que está avaliada em cerca de R$ 211 milhões, de acordo com a cotação atual. A questão dos detritos, mencionada como justificativa, parece ser um ponto secundário.

Stallone comprou a mansão em 2020 e, no início de 2024, ele e sua família se mudaram definitivamente para lá, após venderem sua casa na Califórnia. Os vizinhos ficaram surpresos ao saber da solicitação do ator, que foi feita em 2022, mas só recentemente se tornou pública.

A proposta da barreira envolve uma estrutura em forma de "L", ancorada no fundo do curso d'água com estacas e cordas. A ideia é permitir que animais marinhos nadem por baixo ou ao redor da barreira em cada extremidade. Caso seja autorizada, a instalação da cerca poderia resultar em um impacto significativo na área, o que gerou preocupação entre os moradores locais, que temem que Stallone se torne "o dono da água" na região.

O ator vive na mansão com sua esposa, Jennifer Flavin, de 56 anos, e suas filhas Scarlet, Sistine e Sophia.

