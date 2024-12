Aos 43 anos, Adriana Lima se casa novamente em segredo

Adriana Lima, uma das modelos mais famosas do mundo, casou-se novamente em segredo, desta vez com Andre Lemmers. A notícia pegou todos de surpresa, já que a modelo sempre foi discreta sobre sua vida pessoal. Esta é a segunda vez que Adriana sobe ao altar em segredo, após ter se casado com o ex-jogador de basquete Marko Jaric, em 2009.

A confirmação veio por meio de uma postagem no Instagram, onde Adriana compartilhou uma imagem mostrando seu anel de noivado de diamantes e a aliança de casada. Na legenda, ela escreveu com um toque de humor: "Oficialmente senhora Lima Lemmers, também conhecida como Limers", acompanhada pela música I Wanna Be Loved, de Marilyn Monroe, sugerindo toda a felicidade do momento.



© Reprodução Instagram - Adriana Lima

O casal está junto há três anos e tem um filho em comum, Cyan, nascido em setembro de 2022. Além disso, Adriana é mãe de Sienna, de 9 anos, e Valentina, de 12, frutos de sua união anterior com Marko Jaric. A nova etapa de sua vida parece ser marcada por muito amor e felicidade ao lado de sua nova família.