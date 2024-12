Com câncer, influenciador grávida é internada e anuncia parto antecipado

A influenciadora Isabel Veloso, de 18 anos, internada na sexta-feira (27), anunciou que o parto de seu filho será antecipado para este domingo (29). Isabel, que enfrenta um câncer incurável, ficou conhecida por compartilhar sua decisão de seguir com a gravidez durante o tratamento da doença.

Grávida de 32 semanas, Isabel foi hospitalizada com "sintomas pulmonares". Recentemente, ela havia informado que os tumores em seu tórax cresceram, afetando o funcionamento do pulmão. Inicialmente, a ida ao hospital seria apenas para entregar documentos, mas, após relatar os sintomas, ela foi internada e passou por exames.

Em uma postagem nas redes sociais, a influenciadora tranquilizou os seguidores: "Está tudo bem comigo e com o Arthur. Vou ficar aqui até terminar os exames e aí acho que vou para casa". No entanto, horas depois, confirmou que o parto seria antecipado: "Amanhã chega nosso pacotinho", escreveu, ao lado do marido, Lucas Borbas.

Isabel continua recebendo mensagens de apoio de seus seguidores. Na publicação, ela pediu bênçãos: "Deus nos abençoe". O parto prematuro ocorre em meio aos desafios da luta contra o câncer, mas a influenciadora mantém a esperança e o otimismo em suas mensagens.

