Morte de Liam Payne é confirmada por “múltiplos traumas”; entenda

A causa da morte de Liam Payne, cantor britânico de 31 anos, foi finalmente confirmada, conforme revelado por jornais britânicos como Daily Mail e The Sun.

De acordo com documentos oficiais recentemente divulgados, a morte prematura do artista foi atribuída a "múltiplos traumas". Essa conclusão surge após três meses de investigação sobre a fatal queda de Liam da varanda de um hotel em Buenos Aires, Argentina, no dia 16 de outubro de 2024.

A tragédia, que abalou fãs ao redor do mundo, se deu em meio a uma série de eventos que envolvem o cantor. Em 3 de janeiro de 2025, Braian Paiz, o empregado responsável por fornecer drogas a Liam Payne, foi detido pelas autoridades. Além disso, outras quatro pessoas foram implicadas na morte do artista. Entre elas, estão Ezequiel Pereyra, funcionário do hotel Casa Sur, e Rogelio Nores, empresário acusado de homicídio por negligência. Gilda Martín, gerente do hotel, e Esteban Grassi, gerente da Casa Sur, também enfrentam acusações relacionadas ao caso, sendo processados por homicídio por negligência.

