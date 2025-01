Um homem 'à moda antiga': Tom Holland pediu mão de Zendaya ao pai

As notícias do noivado de Tom Holland com Zendaya deixaram os fãs pelo mundo inteiro em êxtase.

Apesar de não haver confirmação da parte do casal, o anel que a atriz exibiu no Globo de Ouro, no passado dia 5 de janeiro, não deixou muita margem para dúvidas.

E se, nem um, nem outro, são capazes de matar a curiosidade dos fãs, eis que o pai do ator resolveu contar...(quase) tudo!

Dominic Holland tem uma conta na plataforma Patreon onde começou por revelar:

"Ele preparou-se incrivelmente bem para o evento. Comprou um anel, falou com o pai dela e conseguiu a permissão para pedir a filha em casamento. Ele tinha tudo planejado, quando, onde, como, onde ficar, o que vestir", concluiu.

