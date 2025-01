Ator de 'Gladiador' perde casa em incêndios de Los Angeles

O ator Spencer Treat Clark, de 37 anos, teve sua casa completamente destruída pelos incêndios devastadores que atingem a Califórnia. Conhecido por seus papéis marcantes na infância em filmes como Gladiador e Corpo Fechado (ambos de 2000), Clark também participou recentemente de Vidro (2019), onde contracenou novamente com Bruce Willis no longa dirigido por M. Night Shyamalan.

Clark residia no imóvel com sua esposa, Abby, e a filha de 1 ano do casal. Em entrevista à Variety, o ator desabafou sobre a tragédia: “Perdemos tudo”. Ele também compartilhou imagens do antes e depois da destruição em uma postagem no Instagram, incluindo fotos da família na casa e do que restou após o incêndio.

Na legenda, ele escreveu: “É um soco no estômago, mas estamos seguros, juntos e temos uma rede incrível de pessoas que nos apoiam”. O ator ainda homenageou o trabalho e as memórias construídas no lar destruído: “Um brinde à nossa casa. Abby e eu colocamos tanto esforço nela nos últimos dois anos e ainda estamos muito orgulhosos do que realizamos. Se a reconstruirmos, talvez compartilhemos no TikTok algumas lições do que aprendemos. Fiquem seguros. Amo muito nossa comunidade”.

Clark revelou que, atualmente, está abrigado com a família na casa de amigos. Apesar do impacto emocional e material, ele descartou a ideia de deixar a Califórnia por causa dos incêndios. “Eu amo Los Angeles… Os fogos não vão nos deter. Aqui é a nossa casa, é onde nossa família mora. Se algum dia voltarmos para a Costa Leste, não será por isso”, declarou o ator, que nasceu em Nova York.

