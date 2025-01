Sobe para 24 número de mortos em incêndios de Los Angeles

O número de mortes causadas pelos incêndios florestais que devastam Los Angeles subiu para 24, conforme confirmado pelas autoridades às agências de notícias Reuters e Associated Press na noite deste domingo (12). Inicialmente, haviam sido registradas 16 vítimas fatais.

Os incêndios, que começaram no início da semana passada, já consumiram uma área de mais de 160 quilômetros quadrados, ultrapassando o tamanho da cidade de São Francisco. Segundo o Cal Fire, Departamento Florestal e de Proteção de Incêndios da Califórnia, os maiores focos são Eaton, que está 27% contido, e Palisades, com apenas 11% de contenção.

Além das fatalidades confirmadas, 16 pessoas permanecem desaparecidas, e o número pode aumentar, de acordo com a Associated Press. Equipes de resgate, auxiliadas por cães farejadores, continuam as buscas nas áreas mais atingidas.

Para ajudar os moradores evacuados, um banco de dados online está sendo criado para fornecer informações sobre danos ou destruição de suas residências, mantendo-os longe de áreas de risco.

“A região de Palisades ainda é extremamente perigosa, com incêndios ativos, linhas de gás rompidas, falta de energia e água, além de estruturas instáveis”, alertou Kristin Crowley, chefe dos bombeiros de Los Angeles. Ela pediu paciência aos moradores e garantiu que as equipes estão trabalhando para garantir a segurança antes de permitir o retorno às comunidades.



Uma estimativa preliminar da AccuWeather aponta que os danos econômicos podem chegar a US$ 150 bilhões, aproximadamente R$ 900 bilhões. A situação é agravada por uma onda de saques. Segundo Michael Lorenz, capitão do Departamento de Polícia de Los Angeles, sete pessoas foram presas nos últimos dois dias por pilhagem, enquanto as detenções diárias chegam a cerca de 10. O governador da Califórnia, Gavin Newsom, se posicionou contra os crimes, declarando no X: “A Califórnia NÃO permitirá saques”.



Mais de 14 mil bombeiros, incluindo reforços do México, estão envolvidos na operação de combate ao fogo. A mobilização conta com 1.354 caminhões, 84 aeronaves e 70 caminhões-pipa adicionais, segundo Anthony C. Marrone, chefe do Corpo de Bombeiros do Condado de Los Angeles. Marrone afirmou que as equipes estão preparadas para enfrentar as condições climáticas adversas previstas para os próximos dias.



O Serviço Nacional de Meteorologia emitiu alertas de bandeira vermelha devido às condições severas até quarta-feira (14). Os ventos, com velocidade sustentada de 80 km/h e rajadas de até 113 km/h nas áreas montanhosas, devem dificultar ainda mais o trabalho dos bombeiros. Kristin Crowley, chefe do Corpo de Bombeiros da Califórnia, alertou que os incêndios podem persistir até meados da próxima semana.

