Brasil cai 10 posições em ranking de percepção da corrupção, diz estudo

O Brasil caiu 10 posições no Índice de Percepção da Corrupção (IPC) de 2023, divulgado nesta terça-feira (30) pela Transparência Internacional. O país passou da 94ª para a 104ª posição.

O IPC mede a percepção da corrupção no setor público de 180 países e territórios. A pontuação vai de zero a 100, sendo que zero significa "altamente corrupto" e 100 significa "muito íntegro".

O Brasil recebeu 36 pontos no IPC de 2023, a mesma pontuação da Argélia, da Sérvia e da Ucrânia. Quanto menor a pontuação, maior a percepção de corrupção no país.

Entre os países das Américas, o Brasil ficou atrás de Uruguai (76 pontos), Chile (66 pontos), Cuba (42 pontos) e Argentina (37 pontos).

O Brasil também ficou dois pontos abaixo da média global, que é de 43 pontos. Esta é a segunda pior pontuação recebida pelo Brasil desde o início do cálculo do índice, em 1995.

A Dinamarca foi o país mais bem classificado no IPC de 2023, com 90 pontos. A Somália ficou em último lugar, com apenas 11 pontos.

Países com maior pontuação

Dinamarca (90 pontos)

Finlândia (87 pontos)

Nova Zelândia (85 pontos)

Noruega (84 pontos)

Cingapura (83 pontos)



Países com menor pontuação



Iêmen (16 pontos)

Venezuela (13 pontos)

Síria (13 pontos)

Sudão do Sul (13 pontos)

Somália (11 pontos)

