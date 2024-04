Píton albina é achada em chácara onde quatro jovens foram mortos

Na chácara de um escultor acusado de matar quatro jovens em Arapiraca, Alagoas, foi encontrada uma cobra píton albina com mais de 5 metros de comprimento. Os corpos das vítimas, com idades entre 17 e 20 anos, foram descobertos na última sexta-feira (19) dentro de um poço na propriedade do autor, que é atirador desportivo e caçador (CAC).

De acordo com o Batalhão de Polícia Ambiental da Polícia Militar de Alagoas, o animal é uma espécie exótica de origem asiática. Conhecida como uma das maiores serpentes do mundo, a píton asiática é capaz de matar suas presas por asfixia, enrolando-se nelas. Neste caso, a cobra é albina, o que a torna ainda mais rara. Ela era mantida pelo autor do crime em um banheiro, juntamente com uma jiboia.

A píton tem a capacidade de se reproduzir sozinha e, devido à falta de predadores no Brasil, sua presença ao ar livre pode causar desequilíbrios ecológicos. Ambas as serpentes foram encaminhadas para o Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas) do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

Chacina

As vítimas foram identificadas como Letícia da Silva Santos, 20 anos; Lucas da Silva Santos, 15 anos; Joselene de Souza Santos, 17 anos; e Erick Juan de Lima Silva, 20 anos. A mãe de Letícia e Lucas relatou que os jovens estavam desaparecidos desde 13 de abril e trabalhavam para o escultor, que produzia imagens sacras para várias cidades de Alagoas.

Ela também informou à polícia que moradores da zona rural de Arapiraca ouviram cerca de 20 tiros em sequência, o que chamou a atenção. Os investigadores encontraram o local dos possíveis disparos, que servia como ateliê do escultor. Os corpos foram encontrados dentro de um poço, e a operação para retirá-los do local durou cerca de cinco horas.

O escultor foi preso e confessou o crime junto com um sobrinho e um comparsa, que estão foragidos. Ele alegou ter matado Lucas e Erick após supostamente serem furtados por eles. O escultor afirmou que deu um tiro acidental em um dos jovens enquanto os procurava e, em seguida, decidiu executá-los todos.

Na propriedade, foram encontradas pelo menos 10 armas de fogo e uma caminhonete, além das duas cobras criadas pelo escultor. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

Leia Também: Mãe e filho suspeitos de duplo assassinato em Mato Grosso se entregam à polícia