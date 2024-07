Adolescente é apreendido após espancar e atirar bebê contra a parede

Um adolescente de 17 anos foi apreendido nesta segunda-feira (1º) em São Vicente, no litoral sul de São Paulo. Segundo a polícia, ele é suspeito de espancar e atirar contra a parede o enteado de dois anos. O menino sofreu traumatismo cranioencefálico grave devido a várias fraturas na cabeça e está respirando com a ajuda de aparelhos.

A mãe da criança, de 22 anos, foi presa na Santa Casa de Santos por omissão. O adolescente tentou fugir, mas foi capturado perto do hospital. Ele teria confessado que agrediu o menino porque ele não parava de chorar.

Victorya Santana, advogada do pai da criança, afirmou que o menino chegou ao hospital sangrando pelo nariz e com uma fratura craniana. "A discussão aconteceu na madrugada de domingo para segunda. A mãe e o padrasto levaram a criança ao hospital, mas a equipe médica suspeitou do estado do menino, pois as lesões não condiziam com os relatos. Quando foi constatado que a criança sofreu maus-tratos, a polícia foi acionada", disse a advogada. O relatório médico preliminar aponta traumatismo craniano encefálico grave.

Inicialmente, o casal afirmou que o menino havia caído da cama ao tentar brincar com a irmã. Os dois detidos passarão por audiência de custódia nesta terça-feira (2).

Em nota, a Santa Casa de Santos confirmou que a criança foi transferida do Hospital Vicentino às 11h40 desta segunda-feira (1º) e foi admitida na unidade de terapia intensiva.

