Influencer foge após atropelar e matar homem que tinha acabado de casar

O influenciador digital Vitor Vieira Belarmino está sob suspeita de ser o responsável pelo atropelamento fatal de um homem na noite deste sábado, 13. Ele é apontado como o condutor da BMW que colidiu com Fábio Toshiro Kikutana, resultando em sua morte. A Justiça decretou a prisão temporária de Belarmino. A vítima, que havia acabado de se casar, foi atingida pelo veículo.

A Polícia Militar informou que policiais do 31º BPM (Barra da Tijuca) foram acionados para atender a um acidente de trânsito com vítima fatal na Avenida Lúcio Costa, altura do número 17.360, no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Segundo o comando da unidade, um morador relatou o atropelamento e afirmou que o motorista fugiu do local sem prestar socorro. Pouco depois, outras testemunhas informaram à polícia que um veículo semelhante ao envolvido no acidente foi visto na região.

A equipe policial solicitou apoio ao Corpo de Bombeiros, que informou que uma ambulância já estava a caminho. No local, os agentes confirmaram o óbito da vítima. A área foi preservada para a realização da perícia.

A investigação está em curso na 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes). Em comunicado, a Polícia Civil informou que a perícia foi acionada para o local e que a autoridade policial solicitou a prisão do suspeito, medida que foi deferida pelo Judiciário. As autoridades continuam em diligências para localizar e capturar o suspeito.

De acordo com as informações, Fábio Toshiro Kikutana, havia acabado de sair do hotel, onde havia deixado as malas do próprio casamento, quando foi atingido pelo veículo. Ele e sua esposa haviam celebrado a cerimônia em um sítio em Guaratiba, também na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Após a festa, por volta das 22h, dirigiram-se ao hotel. Segundo familiares que estiveram no Instituto Médico-Legal (IML) para a liberação do corpo, o casal deixou as malas no quarto do hotel e desceu logo em seguida.

Imagens das câmeras de segurança mostram Fábio atravessando a rua junto com sua esposa para continuar a celebração, quando foram atingidos pelo carro por volta das 23h37. Uma testemunha relatou ter visto o momento do atropelamento e que o corpo da vítima foi lançado para dentro do veículo. Os ocupantes do carro desembarcaram, removeram o corpo de Fábio e o deixaram na via antes de fugirem do local.

