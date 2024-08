Mãe mata filho autista e faz post nas redes sociais: "manda uma viatura"

Às vésperas do Dia dos Pais, Kleber Lopes vive o luto devastador pela perda de seu filho, Theo Kaio Lopes, de apenas 3 anos. O menino foi morto pela própria mãe, que confessou o crime de forma chocante nas redes sociais. O ocorrido aconteceu em Saquarema, na Região dos Lagos do Rio, e abalou profundamente a comunidade local. A mãe de Theo foi presa na última quarta-feira (7), após divulgar nas redes sociais que havia tirado a vida de seu próprio filho.

Na sexta-feira (9), a mulher passou por uma audiência de custódia no Instituto Penal Oscar Stevenson, em Benfica, onde teve sua prisão preventiva decretada. A Defensoria Pública será responsável por sua defesa, e todos aguardam as próximas etapas do processo judicial. Segundo o laudo do Instituto Médico Legal (IML), Theo morreu por asfixia mecânica, confirmando o ato brutal. O sepultamento do menino ocorreu na quinta-feira (8), em meio a uma forte comoção de familiares e amigos.

Kleber, em um momento de desabafo, gravou um vídeo enquanto se dirigia à escola de sua outra filha para uma apresentação do Dia dos Pais. No vídeo, ele expressou a profunda dor de perder o filho e revelou que havia tentado obter a guarda de Theo, mas a mãe se recusava a permitir. Ele mostrou a chupeta e o carrinho favorito de Theo, objetos que agora simbolizam a ausência irreparável do menino. Seu desabafo foi marcado por uma mistura de tristeza e indignação.

A mãe de Theo, além de confessar o crime nas redes sociais, chegou a divulgar seu endereço, o que levou a Polícia Militar a realizar uma busca pela região até conseguir prendê-la. O ato de expor o crime de forma tão pública causou choque e perplexidade, acrescentando uma camada de crueldade ao já terrível acontecimento.

Segundo relatos da Polícia Civil, após o crime, a mãe de Theo foi até a casa de sua própria mãe, carregando o corpo do filho nos braços, e confessou o ato, dizendo: "acabei de matar meu próprio filho". Em desespero, a avó buscou ajuda dos vizinhos e tentou levar o neto a um Posto de Urgências, mas ele já estava sem vida. A tragédia trouxe uma dor imensurável para Kleber e para toda a família, deixando cicatrizes que jamais serão apagadas.