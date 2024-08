Ex-marido confessa que matou mulher e dois filhos a tiros, diz polícia

Gilson Haskel, de 38 anos, confessou à polícia o assassinato de sua ex-esposa, Edinéia Telles, e dos dois filhos do casal, Luan, de 2 anos, e Lyan, de 4 anos. Os corpos foram encontrados carbonizados dentro de um carro no bairro Dalbérgia, em Ibirama, Santa Catarina, na quinta-feira (29). Segundo a Polícia Civil, Gilson admitiu ter matado Edinéia com dois tiros na cabeça e, em seguida, atirado nos filhos com uma espingarda. Ele colocou os corpos no carro de Edinéia e ateou fogo.

De acordo com o site UOL, o veículo foi localizado por equipes da Polícia Militar em uma ribanceira, com dois corpos carbonizados no porta-malas e um terceiro corpo, parcialmente queimado, próximo ao carro. A polícia iniciou as buscas por Gilson, que foi capturado em Cascavel, no Paraná, durante uma operação conjunta com a Polícia Militar do Paraná. Ele estava tentando fugir para o Paraguai e carregava mantimentos no carro.

Durante a investigação, a polícia descobriu que o irmão de Gilson o ajudou a esconder os corpos e a ocultar a arma do crime, uma espingarda calibre 12. O irmão foi preso em flagrante por porte ilegal de arma, enquanto seu envolvimento no homicídio ainda está sendo apurado. Na casa de Gilson, foram encontrados um revólver e vestígios de sangue no quintal.

Edinéia havia solicitado uma medida protetiva contra Gilson há um mês, após ser ameaçada por ele. Eles ficaram casados por 17 anos, e Gilson não aceitava o fim do relacionamento. Ele mencionou à polícia que a motivação para o crime teria sido o envolvimento de Edinéia em um novo relacionamento. Mãe e filhos estavam desaparecidos desde o dia 27 de agosto, e familiares haviam feito apelos nas redes sociais para encontrá-los.