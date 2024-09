Mulher perde 46 kg após marido proibi-la de comer; agressor é preso em RO

Uma mulher de 27 anos, vítima de violência doméstica, perdeu 46 kg após meses de abusos físicos e psicológicos cometidos pelo seu marido, em Caracaraí, Roraima. O agressor, um homem de 41 anos, foi preso na última terça-feira (24), acusado de cárcere privado, ameaça e lesão corporal. De acordo com as autoridades, o suspeito impedia a vítima de se alimentar, o que resultou na drástica perda de peso durante os oito meses em que estiveram juntos.

A vítima conseguiu fugir da casa em que morava com o agressor na manhã do dia 23 de setembro e procurou ajuda na delegacia. "Ela relatou que, além de ser agredida fisicamente, era mantida em cárcere privado, sofrendo restrições alimentares impostas pelo companheiro", afirmou o delegado responsável pelo caso, Bruno Gabriel Bezerra, ao Terra Nós.

Segundo o depoimento, a mulher era frequentemente agredida e, em alguns episódios, chegou a ser enforcada pelo agressor. Ele também a proibia de comer, o que a fez perder peso drasticamente, indo de 123 kg para 77 kg.

A operação que resultou na prisão do suspeito foi realizada logo após a denúncia da vítima, e ele foi levado à delegacia, onde foi autuado em flagrante. A prisão preventiva do homem foi confirmada durante a audiência de custódia. "As medidas legais foram tomadas, e o suspeito segue preso enquanto o caso é investigado", concluiu o delegado.

O caso segue em investigação, e a mulher está recebendo o apoio necessário das autoridades para superar os traumas sofridos ao longo do relacionamento.

