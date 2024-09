Homem é encontrado desnutrido ao lado do corpo da irmã em Contagem, MG

Uma emergência mobilizou a Polícia Civil de Minas Gerais nesta quarta-feira (25) em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. Um homem de 29 anos foi encontrado em estado crítico de desnutrição, sentado no sofá de sua casa, ao lado do corpo da irmã, de 32 anos, que já estava morta havia várias horas.

A situação foi descoberta quando a mãe dos dois, preocupada por não conseguir contato, decidiu visitar os filhos. Após bater à porta sem sucesso, ela pediu ajuda para arrombar a entrada da casa. Ao entrar, se deparou com a trágica cena: o filho, gravemente debilitado, e a filha, sem vida. A polícia investiga a possibilidade de que ambos estivessem sem se alimentar por aproximadamente 40 dias, o que pode ter levado à situação desesperadora.

De acordo com vizinhos ouvidos pela rádio Itatiaia, os irmãos enfrentavam uma depressão severa após a morte do pai, o que teria os levado a se envolver com uma mulher que realizava "trabalhos espirituais" em Justinópolis, um distrito próximo. Durante esse período, a relação com a mãe se deteriorou a ponto de eles a expulsarem de casa.

O episódio chocou a vizinhança, que descrevia a família como tranquila antes da tragédia. Agora, a polícia trabalha para esclarecer o envolvimento da suposta responsável pelos "trabalhos espirituais" e investigar se essa influência pode ter contribuído para o estado de saúde e o falecimento dos irmãos.

Leia Também: Policial é baleado na frente da família ao deixar filhos em escola no Rio