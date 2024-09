Pescador esfaqueia o próprio filho em alto-mar e grava crime com celular

Adilson Gomes Pereira dos Santos, um pescador de Salvador, Bahia, foi preso após cometer um crime brutal contra seu próprio filho de quatro anos, na última quarta-feira (25/9). Segundo informações da polícia, o homem levou a criança para alto-mar, onde a esfaqueou, registrando toda a ação em vídeo no seu celular.

A motivação por trás do crime teria sido uma vingança contra sua ex-companheira, mãe da criança, com quem Adilson havia encerrado o relacionamento há cerca de dois meses. Pessoas próximas afirmam que ele não aceitava o fim da relação e vinha ameaçando a mulher. No entanto, a mãe do menino jamais acreditou que ele pudesse atentar contra a vida do próprio filho.

O ataque aconteceu em um barco de pesca, onde Adilson levou o menino para um passeio noturno. Enquanto a criança dormia, o pescador a atacou com golpes de facão na região do abdômen. Depois de cometer o ato, Adilson retornou à costa e pediu ajuda para socorrer o filho, que foi levado inicialmente à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Santo Antônio e, devido à gravidade dos ferimentos, transferido para o Hospital Geral do Estado (HGE), onde passou por cirurgia. O estado de saúde do menino é estável.

Em um ato de desespero, o pescador tentou tirar a própria vida após deixar o filho na UPA, mas foi contido. Amigos e conhecidos afirmaram que Adilson vinha apresentando sinais de instabilidade emocional, utilizando medicamentos controlados sem orientação médica, o que pode ter contribuído para seu comportamento violento. "Ele não era assim, era uma pessoa divertida, mas nos últimos tempos estava abalado psicologicamente", relatou um amigo, que preferiu não ser identificado.

A polícia agora investiga as circunstâncias do crime e o histórico de ameaças que Adilson teria feito à mãe da criança. Ele está detido, e as autoridades esperam formalizar a acusação de tentativa de homicídio e outros crimes relacionados ao caso.

