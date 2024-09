Companheiro é suspeito de esfaquear namorada no Piauí

Karlene Dias Leal, de 44 anos, foi encontrada morta com marcas de esfaqueamento na tarde de sábado (28), em Jaicós, a 363 km de Teresina. De acordo com o site G1, o crime aconteceu dentro de casa e o suspeito é companheiro da vítima, afirma a Polícia Civil do Piauí (PCPI).





Segundo a Polícia Militar do Piauí (PMPI), uma equipe de policiais foi informada de que havia uma pessoa morta a facadas na Rua Norberto Dias de Sousa. Os agentes acharam a mulher de bruços, com a barriga para baixo, aparentemente esfaqueada.

Conforme a Polícia Civil, a vítima foi perfurada por um “objeto contundente na região do pescoço”. O suspeito do crime mantinha um relacionamento com Karlene há mais de um ano.

