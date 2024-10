Homem morre em acidente de carro e irmão mata sobreviventes a tiro

Um homem está sendo procurado pelas autoridades depois de ter, supostamente, matado duas pessoas que sobreviveram ao acidente de trânsito que tirou a vida do irmão dele, na segunda-feira (30), em Mato Grosso.

De acordo com a Polícia Militar, o condutor do carro, de 29 anos, morreu na colisão com uma caminhonete, e o irmão, que chegou ao local depois do acidente, matou a tiro as pessoas que seguiam com ele no veículo mas que tinham sobrevivido.

Segundo os agentes que atenderam a ocorrência, não há informações sobre a motivação do crime, nem se o suspeito perseguia o irmão e os passageiros antes do acidente. Porém, a primeira vítima mortal era conhecida das autoridades por pertencer a uma rede criminosa, tráfico de drogas e até homicídios.

Por sua vez, o condutor da caminhonete foi transportado para o hospital em estado grave. O caso foi entregue, entretanto, à Polícia Civil.