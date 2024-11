Homem é preso após esfaquear esposa; filha de 10 anos chamou a polícia

Uuma mulher de 24 anos foi esfaqueada pelo marido na frente dos três filhos na sexta-feira (1), no Parque dos Trabalhadores, em Artur Nogueira (SP). De acordo com o site G1, a agressão ocorreu enquanto ela tentava buscar as crianças na casa de uma vizinha, onde estavam sob cuidados durante seu horário de trabalho. A filha de 10 anos acionou a Polícia Militar (PM) pelo telefone 190, o que possibilitou a rápida chegada dos policiais.

Um vizinho interveio fisicamente, entrando em luta corporal com o agressor, um homem de 35 anos, e conseguiu contê-lo até a chegada da PM. Após ser detido, o homem foi encaminhado à delegacia, onde o caso foi registrado como tentativa de feminicídio. Segundo o policial que atendeu a ocorrência, a filha da vítima desempenhou papel crucial ao solicitar auxílio imediato, o que pode ter evitado uma lesão fatal.

A vítima foi encaminhada ao hospital com ferimentos na costela e na perna e, de acordo com a PM, não corre risco de morte. Informações apuradas apontam que ela já havia recebido ameaças do marido, que insistia para que ela retornasse à residência do casal. Quando ela recusou-se a deixar a casa da vizinha, o homem a atacou com uma faca, tentando atingi-la no pescoço.

O agressor, segundo o policial, aparentava estar sob efeito de álcool no momento da detenção. Ele não apresentou justificativas para o ato violento. A intervenção da filha e dos vizinhos foi destacada pela PM como fator decisivo para garantir a segurança da vítima.

