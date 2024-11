Homem branco oferece R$ 10 para agredir homem negro com cintadas em MG

Um homem branco foi preso preventivamente em Itaúna, Minas Gerais, após agredir com cintadas nas costas um homem negro, enquanto oferecia R$ 10 à vítima para cometer o ato. A agressão, registrada em vídeo, gerou indignação nas redes sociais e levou à prisão do agressor por racismo e tortura.

O incidente ocorreu no dia 10 de novembro, em frente a um bar no centro do município. No vídeo, o agressor é visto segurando um cinto e dizendo que a agressão não era motivada pela cor da vítima, mas pela "safadeza". Ele declara: "Isso aqui não é escravidão, não é pela cor. Para Deus, todo mundo é igual. Isso aqui é para você ver o que o vício gera". Logo após, ele inicia a agressão com as cintadas.

A vítima foi identificada como Djalma Rosa da Costa, que, segundo a prefeitura de Itaúna, possui residência fixa e familiares. Ele é acompanhado pelo Centro de Atenção Psicossocial (Caps) desde 1995 devido à dependência química. Apesar de ser tratado inicialmente como morador de rua, as autoridades confirmaram que Djalma não vive em situação de rua.

O agressor, que aparece no vídeo justificando a violência como uma "brincadeira", foi detido nesta quinta-feira, 21 de novembro. Ao ser questionado, afirmou que o problema foi o vídeo ter viralizado justamente no Dia da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro.