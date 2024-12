Duas pessoas são baleadas por policial durante show em Foz do Iguaçu

Um Policial Militar disparou contra duas pessoas durante um show do grupo Menos é Mais, realizado no sábado à noite em Foz do Iguaçu, no Paraná. O incidente ocorreu após o policial, que assistia ao evento, alegar ter sido vítima de injúrias raciais e ameaças de morte.

De acordo com relatos compartilhados em redes sociais e apurados pela imprensa, o conflito começou quando um homem teria chamado o policial de "macaco" e "preto maldito". O agente afirmou que as ofensas evoluíram para ameaças feitas por familiares do agressor. Segundo o policial, o homem é conhecido no meio policial e possui uma extensa ficha criminal. Durante o evento, ele teria reconhecido o agente, o que agravou a situação.

A confusão escalou rapidamente para agressões físicas. O policial relatou ter sido derrubado e agredido com socos e chutes. Durante a briga, ele sacou sua arma e efetuou quatro disparos. Dois homens foram atingidos, sendo um deles identificado como o suposto agressor, enquanto o outro foi baleado acidentalmente enquanto passava pelo local.

Após o incidente, o policial entregou sua arma imediatamente aos colegas da Polícia Militar que chegaram ao local. Os feridos foram levados ao hospital, mas o estado de saúde deles não foi divulgado.

A Polícia Militar informou que o policial envolvido foi encaminhado ao 14º Batalhão, onde foram lavrados o termo de apresentação espontânea, o auto de exibição e apreensão da arma de fogo e outros documentos relacionados ao caso.

A organização do evento afirmou que as normas de segurança foram seguidas e que agentes estão autorizados a portar armas em eventos dessa natureza. O grupo Menos é Mais, que interrompeu a apresentação por conta do tumulto, lamentou o ocorrido e expressou o desejo de retornar à cidade em outro momento.

O caso segue sob investigação para esclarecer os detalhes do incidente e apurar possíveis responsabilidades.

Leia Também: Empresária é baleada e morta pelo ex-marido na porta do trabalho em SP