Crimes de Natal: Os assassinos mais infames da época natalina - Acredite ou não, o Natal é a época mais perigosa do ano! A criminalidade aumenta durante o fim do ano por vários motivos. Mais estresse, tensão familiar e solidão no Natal podem contribuir para um aumento da atividade criminosa. Mas não são apenas pequenos crimes que acontecem na época das festas: muitos assassinatos foram cometidos durante a época do Natal ao longo dos anos. Nesta galeria contamos alguns dos mais horríveis. Clique para ver histórias arrepiantes de terríveis assassinatos.

© Getty Images