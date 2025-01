Mulher é presa por envenenar familiares com bolo de Natal; três morreram

Neste domingo (5), uma mulher foi presa no Rio Grande do Sul por suspeitas de envenenar a família através de um bolo de Natal, feito pela sogra, no dia 23 de dezembro.

De acordo a polícia, Deise Moura, que se encontra detida no Estabelecimento Prisional Feminino de Torres, é acusada de triplo homicídio e três tentativas de homicídio.

Sete pessoas da mesma família estavam reunidas em uma casa, durante um café da tarde, quando começaram a sentir-se mal. Três delas acabaram morrendo, com um intervalo de poucas horas. Enquanto outras três foram hospitalizadas.

As autoridades desconfiaram logo que se tratava de um envenenamento, uma vez que a única pessoa que não tinha se sentido mal era a que não tinha comido bolo. Além disso, segundo as vítimas que sobreviveram, o bolo tinha um "sabor estranho", "apimentado e desagradável".

Ainda de acordo com a polícia do Estado, quando os resultados das primeiras análises laboratoriais chegaram, as poucas dúvidas que ainda restavam deixaram de existir. Foi encontrado "arsênio no sangue" de, pelo menos três vítimas, uma substância extremamente tóxica e que pode levar à morte.

Perante isso, as autoridades reforçaram as investigações. Interrogaram cerca de 15 pessoas e acabaram por prender a suspeita que "tinha uma disputa de longa data" com a sogra, uma das vítimas que se encontra em estado grave, no hospital.

Além disso, o primeiro marido de Deise morreu depois de comer uma banana "contaminada". As autoridades desconfiam agora que a suspeita esteve também envolvida nesta morte e preparam-se para exumar o corpo, na quinta-feira.

Leia Também: Sertanejo é agredido em show, leva 30 pontos e fica com o rosto desfigurado