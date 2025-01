Jornalista é preso por incendiar carro da chefe após crise de ciúmes

Um jornalista foi preso em Palmas, acusado de colocar fogo no carro de uma mulher, também jornalista, após sentir ciúmes dela ter sido vista com outro homem. A vítima, que era chefe do suspeito, registrou o caso na Central de Atendimento à Mulher 24 Horas.

O incêndio ocorreu na noite de sábado (4), em frente a um hotel, e o boletim de ocorrência foi registrado imediatamente pela vítima. Embora o relacionamento entre os dois tenha sido breve e sem compromisso sério, o suspeito não aceitou o fim do envolvimento, o que teria motivado o ataque.

Após a prisão, o homem tentou usar o celular, inicialmente para avisar um familiar, mas acabou enviando mensagens de ameaça à vítima. Como resultado, a mulher solicitou e obteve uma medida protetiva, que obriga o jornalista a manter uma distância de 400 metros dela e proíbe qualquer contato.

O incêndio foi registrado por volta das 22h e, quando os policiais militares chegaram ao local, as chamas já haviam sido controladas. Imagens das câmeras de segurança ajudaram a localizar o suspeito, que estava pilotando uma moto. Durante a abordagem, foi encontrado com ele uma caixa de fósforos e o cheiro de gasolina em suas mãos.

A investigação revelou que o suspeito e a vítima eram colegas de trabalho, com ela exercendo o papel de chefe dele. O delegado de plantão estipulou uma fiança, mas como o valor não foi pago, o jornalista foi encaminhado para a Unidade Penal de Palmas. Ele responderá pelo crime de dano qualificado, com o uso de substância inflamável.

O caso segue em investigação na 1ª Delegacia de Polícia de Palmas, após ser registrado na 1ª Central de Atendimento da Polícia Civil.

