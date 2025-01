Mulher perde parte da audição após ser espancada por 2 horas por seu ex

Uma professora de Goiânia relatou ter perdido cerca de 30% da audição após ser agredida por duas horas por um professor de jiu-jítsu com quem ela se relacionava. Livia Alves Branquinho contou que o homem a acordou no meio da madrugada, no dia 10 de novembro de 2024, e iniciou as agressões depois de acessar suas redes sociais e interpretar mensagens como sinais de traição. A Polícia Civil investiga o caso, que foi tornado público pela vítima recentemente.

Segundo Livia, as agressões começaram ainda na cama, com tapas, socos e tentativas de enforcamento. Durante a discussão, o agressor quebrou dois celulares dela, impedindo-a de acessar suas redes sociais para entender o que havia causado o ciúme. "Ele leu, interpretou e me bateu", disse Livia, que também sofreu lesões nos olhos e enfrenta problemas de visão dupla.

A professora afirmou que manteve um relacionamento de dois anos com o agressor e que essa foi a primeira vez que ele demonstrou comportamento violento. Após o episódio, o homem teria feito ameaças de morte contra Livia e suas duas filhas, de 9 e 12 anos. Segundo o boletim de ocorrência, ele disse: “Se você registrar ocorrência ou chamar a polícia, eu vou preso. Vai enrolar a minha vida e quando eu sair eu mato toda a sua família e deixo você por último”.

O caso está sendo investigado pela Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam). A Polícia Civil informou que detalhes da investigação não podem ser divulgados, pois processos relacionados a violência contra a mulher correm em sigilo. O g1 tentou contato com o acusado, mas não obteve retorno até a última atualização da reportagem.

