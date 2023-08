Tem sempre as unhas amareladas? É assim que deve tratá-las

Ter as unhas amarelas pode indicar várias causas, como infecções, exposição a certos produtos ou até mesmo o envelhecimento. Independentemente do motivo, não é uma cor agradável, mas existem maneiras de clareá-las.

De acordo com o site Brazil Greece, é possível clarear as unhas de forma simples. Uma sugestão é utilizar limão. Basta esfregar a fruta nas unhas por cinco minutos e depois enxaguar com água morna. Repita esse processo duas vezes por semana.

Outro aliado é o bicarbonato de sódio. Misture-o com um pouco de água e aplique nas unhas, esfregando com cuidado. Em seguida, enxágue com água morna. A pasta de dentes também pode ser útil, desde que contenha um agente branqueador. Aplique nas unhas, esfregue por alguns minutos e enxágue em seguida.

Surpreendentemente, os morangos também podem ajudar nesse caso. Segundo o site, suas propriedades naturais ajudam a eliminar o amarelado das unhas. Basta fazer uma pasta com a fruta e aplicá-la nas unhas por cinco a 10 minutos.

Leia Também: Como se defender de situações perigosas