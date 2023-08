O que enfraquece o metabolismo? Comer isto logo de manhã

A primeira refeição do dia merece uma atenção especial em relação ao que é consumido. No café da manhã, existem diversas sugestões que é aconselhável evitar, pois podem prejudicar o funcionamento do seu corpo. Há certas opções que, em particular, têm o potencial de desacelerar o metabolismo.

O site SheFinds conversou com a nutricionista Lisa Richards para descobrir quais itens devem ser excluídos da primeira refeição matinal. Ela destaca que são os alimentos doces carregados de açúcar que devem ser deixados de lado.

"Esses alimentos contêm carboidratos refinados, açúcares adicionados e óleos que podem elevar os níveis de açúcar no sangue", começa a explicar a nutricionista. Esses tipos de alimentos acabam por "causar um aumento repentino na liberação de insulina, e se isso ocorrer de forma frequente, pode levar à resistência à insulina e ao ganho de peso", continua.

E como isso afeta o metabolismo? "A rápida digestão dos doces faz com que as pessoas fiquem com fome logo depois", diz Lisa Richards.

Uma vez que esses produtos fornecem pouca energia para o corpo processar, eles podem impactar negativamente o metabolismo, deixando-o mais lento.