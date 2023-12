Os 12 hábitos alimentares que só pioram o seu metabolismo

Aumentar o metabolismo pode ser benéfico, pois você queimará mais calorias e perderá peso. Mas, se o seu metabolismo for lento, você pode ganhar peso. É importante estar ciente de que existem hábitos regulares que podem estar afetando o seu metabolismo.

O site Eat This, Not That explica o que você pode estar fazendo de errado. Tudo isso está relacionado à alimentação. Veja o que você precisa mudar:

1. Comer carboidratos refinados e açúcares adicionados

Os carboidratos refinados são digeridos rapidamente e podem causar picos de açúcar no sangue. Isso pode levar a um aumento da insulina, o que pode levar ao armazenamento de gordura. Os açúcares adicionados também são calorias vazias que não fornecem nenhum nutriente.

Substitua os carboidratos refinados por carboidratos complexos, como frutas, vegetais e grãos integrais. Evite os açúcares adicionados, como os encontrados em refrigerantes, sucos, doces e sobremesas.

2. Não comer gorduras saudáveis

As gorduras saudáveis ​​são essenciais para a saúde do metabolismo. Elas ajudam a manter o nível de açúcar no sangue estável e podem ajudar a reduzir o risco de doenças cardíacas.

Inclua gorduras saudáveis ​​em sua dieta, como as encontradas em nozes, sementes, peixes, abacate e azeite de oliva.

3. Seguir uma dieta radical

As dietas radicais podem prejudicar o metabolismo. Elas podem levar à perda muscular, o que pode diminuir o metabolismo.

Perca peso de forma saudável e sustentável, fazendo pequenas mudanças em sua dieta e estilo de vida.

4. Comer poucas vitaminas e minerais

As vitaminas e minerais são essenciais para a saúde do metabolismo. Eles ajudam a regular o açúcar no sangue, a produção de energia e o metabolismo das gorduras.

Coma uma variedade de frutas, vegetais, grãos integrais e proteínas magras para garantir que você esteja obtendo as vitaminas e minerais de que seu corpo precisa.

5. Ignorar os lanches pós-treinos

Os lanches pós-treinos são importantes para reabastecer os estoques de glicogênio e proteínas. O glicogênio é a principal fonte de energia para os músculos, e as proteínas ajudam na recuperação muscular.

Coma um lanche pós-treino que contenha carboidratos complexos, proteínas e gorduras saudáveis.

6. Beber muito álcool

O álcool pode prejudicar o metabolismo. Ele pode levar à perda muscular e à redução da queima de calorias.

Limite sua ingestão de álcool a duas bebidas por dia para mulheres e três bebidas por dia para homens.

7. Não comer proteínas suficientes durante o dia

As proteínas são essenciais para a saúde do metabolismo. Elas ajudam a construir e reparar músculos, o que pode aumentar o metabolismo.

Coma pelo menos 0,8 gramas de proteína por quilograma de peso corporal todos os dias.

8. Não tomar o café da manhã

O café da manhã é a refeição mais importante do dia. Ele ajuda a regular o açúcar no sangue e a fornecer energia para o corpo.

Tome um café da manhã saudável que contenha carboidratos complexos, proteínas e gorduras saudáveis.

9. Consumir muitas calorias à noite

Consumir muitas calorias à noite pode levar ao ganho de peso. Isso ocorre porque o corpo é menos ativo à noite e, portanto, queima menos calorias.

Reduza sua ingestão de calorias à noite ou coma lanches mais leves antes de dormir.

10. Não consumir muita fibra

A fibra é essencial para a saúde do metabolismo. Ela ajuda a regular o açúcar no sangue, a produção de energia e o metabolismo das gorduras.

Coma pelo menos 25 gramas de fibra por dia.

11. Ingerir poucas calorias

Ingerir poucas calorias pode prejudicar o metabolismo. Isso ocorre porque o corpo entra em modo de sobrevivência e reduz o metabolismo para economizar energia.

Certifique-se de consumir um número suficiente de calorias para manter seu peso saudável.

12. Comer muitos alimentos processados

Os alimentos processados ​​são ricos em calorias, açúcar e gorduras saturadas. Eles também podem ser baixos em nutrientes essenciais.

**Reduza sua ingestão de alimentos processados ​​e opte por alimentos frescos e integrais

