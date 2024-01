Três mudanças simples que ajudam a dormir melhor

Dormir é essencial para a saúde e o bem-estar. Durante o sono, o corpo realiza diversas funções importantes, como a recuperação dos músculos e tecidos, a consolidação da memória e o processamento das emoções.

Depois de um dia longo, o corpo precisa de descansar e recuperar. Para otimizar esse processo, é importante dormir bem.

3 dicas para dormir melhor

Escolha uma posição de apoio

A melhor posição para dormir é aquela que mantém a coluna alinhada. De acordo com o especialista em sono James Leinhardt, a posição de lado com uma almofada entre as pernas ou a posição de costas com os braços ao lado do corpo são as melhores opções.

Use um colchão firme

Um colchão firme oferece o suporte necessário para a coluna vertebral. Um colchão muito mole pode fazer com que o corpo se curve, o que pode causar dores.

Escolha um travesseiro firme

Um travesseiro firme ajuda a manter a cabeça alinhada com o pescoço. Uma almofada muito macia pode fazer com que a cabeça se incline para a frente, o que pode causar dores no pescoço e nos ombros.

Outras dicas

Além das dicas acima, existem outras coisas que você pode fazer para melhorar a qualidade do seu sono:

Estabeleça uma rotina regular de sono

Tente ir para a cama e acordar no mesmo horário todos os dias, inclusive nos fins de semana. Isso ajudará a regular o seu ritmo circadiano, que é o relógio biológico que controla o sono e a vigília.

Crie um ambiente relaxante para dormir

O quarto deve estar escuro, silencioso e fresco. Evite usar eletrônicos na cama, pois a luz azul emitida por eles pode dificultar o sono.

Evite cafeína e álcool antes de dormir

A cafeína e o álcool podem interferir no sono. Evite consumir essas substâncias pelo menos seis horas antes de ir para a cama.

Faça exercícios regularmente

O exercício físico regular pode ajudar a melhorar a qualidade do sono. No entanto, evite fazer exercícios muito perto da hora de dormir.

Leia Também: Dormir mal nestas idades pode resultar em problemas de memória mais tarde