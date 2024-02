Aprenda a limpar corretamente a tábua de corte e evite bactérias

tábua de corte é um item indispensável na cozinha, utilizado para cortar e preparar alimentos os mais diversos tipos de alimentos. No entanto, é importante lembrar que ela pode acumular bactérias se não for limpa adequadamente.

Para garantir uma cozinha higiênica e segura, confira algumas dicas essenciais de como limpar corretamente a tábua de corte.

1-Lave com água quente e detergente: Após cada uso, lave a tábua com água quente e detergente, esfregando bem todas as superfície.

2-Desinfete regularmente: Faça uma limpeza mais profunda utilizando uma solução de água sanitária diluída em água ou produtos desinfetantes próprios para tábuas de corte.

3-Separe tábuas para diferentes alimentos: Utilize tábuas de corte separadas para diferentes tipos de alimentos, evitando a contaminação cruzada.

4-Seque adequadamente: Após a limpeza, seque completamente a tábua de corte com um pano limpo ou deixe-a secar ao ar livre para evitar o crescimento de fungos e bactérias.

Seguindo essas dicas simples, você garantirá uma tábua de corte limpa e segura para o preparo dos alimentos em sua cozinha.

