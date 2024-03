Têm tudo para dar errado! Quatro duplas de signos incompatíveis no amor

Há quem diga que os opostos se atraem. Contudo, os astros revelam que, em alguns casos, a diferença condena estas relações ao fracasso.

Veja as duplas de signos com maior probabilidade de se separarem. Segundo o portal Terra, são incompatíveis no amor.

Áries (21 de março a 20 de abril) e Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro)

A proatividade de áries pode chocar com o lado metódico de Capricórnio.

Leão (22 de julho a 22 de agosto) e Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

Enquanto Leão procura aquela paixão digna de filme, Virgem é racional, o que pode dar a sensação de que um está mais comprometido com a relação do que o outro.

Libra (23 de setembro a 22 de outubro) e Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

Libra prefere o equilíbrio e a harmonia, ao contrário de Escorpião, que gosta de sentir as emoções a 100%.

Peixes (20 de fevereiro a 20 de março) e Aquário (21 de janeiro a 19 de fevereiro)

A emoção de Peixes pode parecer sufocante a Aquário, um signo que tem necessidade de ter novas experiências.

