As 30 ruas mais legais do mundo! Adivinha qual a representante brasileira? - O que torna uma rua "legal" ou "cool" como muita gente prefere dizer? É o número de restaurantes, bares, cafés e lojas independentes? Ou é apenas uma vibração geral, um calor amigável que é difícil de definir? Aparentemente, é uma combinação. Todos os anos, a Time Out classifica as melhores cidades do mundo. Para 2024, o guia global classificou as 30 ruas mais legais do mundo, mas você talvez se surpreenda: são pontos inesperados! Inclusive temos uma representante brasileira. Para criar a lista, a rede de editores e escritores do Time Out se juntou para defender suas ruas favoritas em suas respectivas cidades. Clique para descobrir se você já passeou em alguma delas.

© <p>Shutterstock</p>