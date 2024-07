Kamala é brat e você também é? O que é a tendência do momento - A estrela pop britânica Charli XCX é uma das responsáveis pelas maiores tendências virais de 2024: o Brat Girl Summer. A cantora batizou seu novo álbum de estúdio de "brat" e deu a ele uma capa icônica com essa palavra sozinha em uma fonte arial de baixa resolução em um fundo verde-limão vibrante. E a internet tomou nota. Foi um estilo e atitude bem-vindos para quebrar a estética de "garota clean", que domina as redes sociais há anos. Pense em cabelos lisos, sucos verdes e rotinas matinais às 5 da manhã. Em vez disso, ser "brat" prega uma certa nostalgia do anos 2000 pelo hedonismo, pela vulgaridade e pelo estilo de vida de garota festeira. Mas você deve estar se perguntando como isso se relaciona com Kamala Harris, certo? Curioso? Do comportamento à moda, clique na galeria para descobrir o que é a tendência brat.

