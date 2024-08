Como recuperar fios loiros, danificados por excesso de descoloração?

O mercado de beleza, no segmento de coloração de cabelos, normalmente divulga as tendências de cores que serão mais procuradas pelos consumidores, a partir de pesquisas de mercado e indicações dos profissionais de colorimetria. Entre os motivos para o desenvolvimento do setor, estão a busca por uma mudança de visual e colorir os cabelos brancos (entre as pessoas que se incomodam com o embranquecimento natural dos fios).

É importante destacar que o mercado mundial de corantes capilares registrou faturamento de US$14,1 milhões em 2023, com projeção de alcançar US$ 18,4 milhões até 2028. A informação da empresa Mordor Intelligence, acrescenta ainda, que os consumidores estão procurando por marcas que não prejudiquem os fios ou provoquem reações alérgicas.



Uma das cores preferidas das mulheres brasileiras é o loiro, seja aplicado como mechas ou colorindo completamente o cabelo. O ano de 2024 começou com a preferência pelas tonalidades de loiro mel, caramelo e dourado. Contudo, o período será marcado pelos ruivos, em cores claras e intensas.



A docente dos cursos de Beleza do Senac EAD, Renata Camargo Martimiano, revela que os tons mais naturais estão conquistando a adesão dos clientes. “Os fios loiros ainda são muito populares, em todas as regiões do país, no entanto, os matizes com fundo acinzentado e dourado suave estão atraindo mais pessoas”.

Transição de cores radicais exigem cuidados

Quem nunca imaginou mudar radicalmente a cor do cabelo? Normalmente, essa curiosidade se refere a cabelos loiros platinados, avermelhados ou pretos. No entanto, a docente do Senac EAD explica que a transição de cor pode ser desafiadora, para a profissional e o cliente.

“Alguns tons de cabelos, como castanhos escuros ou avermelhados requerem descoloração para se tornarem loiros. Dependendo do primeiro resultado obtido com a técnica, é preciso aplicar mais uma etapa de produto, fato que pode provocar enfraquecimento dos fios e quebra do cabelo”, pontua a especialista.

Renata recomenda que seja realizado um tratamento prévio, a fim de fortalecer os fios que receberão a química, uma realização do teste de mecha e o mais importante, procurar um profissional experiente na técnica.

“A descoloração caseira é um perigo real, já que pode causar o corte químico, uma reação agressiva verificada visualmente, já que causa quebra dos fios nos pontos mais sensíveis. Desse modo, o efeito varia da perda de mechas até a quebra na raiz”, acrescenta a docente.

Como manter fios loiros hidratados e bonitos?

Inicialmente é preciso esclarecer que a descoloração remove o pigmento da fibra capilar, já que se trata de uma mistura de água oxigenada e pó descolorante. O preparo é absorvido pelas cutículas dos fios, extraindo o pigmento e a proteção do cabelo.

A docente do Senac EAD reforça que as pessoas que desejam ter um cabelo loiro, com aspecto saudável e brilhante, precisam realizar tratamentos específicos após o procedimento. Isso inclui manter uma rotina de cuidados, pelo menos a cada 15 dias.

“Serão necessários procedimentos como hidratação, nutrição e reconstrução, chamados de cronograma capilar. A pessoa deve adquirir produtos específicos e indicados pelo profissional e evitar o uso excessivo de calor (secador e chapinhas)”, argumenta.

Renata reforça que técnicas como luzes ou balaiagem também precisam de manutenção constante, uso de óleos e máscaras nutritivas, além de corte nas pontas dos fios, regularmente.

Em relação a máscaras caseiras, produzidas com frutas, óleos e vegetais, a especialista reforça que esses preparos não substituem tratamentos profissionais. “Contudo, podem auxiliar na manutenção, partindo do princípio de que os ingredientes ricos em gorduras e óleos, oferecem hidratação e nutrição, além das proteínas que são indicadas para reconstrução capilar”, esclarece.

Recomendações sobre produtos populares

Muitas pessoas têm dúvidas sobre as linhas de xampu, condicionadores, máscaras e finalizadores, com preço mais baixo do que as marcas famosas. Por isso, questionamos a docente do Senac EAD, como identificar produtos com preços mais econômicos, mas que tenham a qualidade recomendada.

“Ao escolher um produto, é importante observar a lista de ingredientes com o qual é produzido, e, procurar os que contenham ativos indicados para o seu tipo de cabelo. Uma dica para encontrar boas opções sem precisar gastar muito é procurar a linha comercial das marcas profissionais”, recomenda.

Renata acrescenta que esses produtos podem ser encontrados em lojas de cosméticos, farmácias e na internet. Diferente das coleções profissionais, que só podem ser comercializadas para técnicos, os itens da linha comercial oferecem preço mais acessível e a qualidade apresentada do fabricante, finaliza a especialista.