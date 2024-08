Investigação revela que pessoas solitárias têm mais pesadelos

Sim, leu bem. De acordo com um novo estudo, feito em múltiplas universidades nos Estados Unidos, as pessoas solitárias têm pesadelos com mais frequência. Trata-se de uma conclusão importante porque tanto solidão, como os distúrbios do sono, são problemas graves de saúde pública, afirmam os investigadores, em comunicado.

Para o estudo, disponibilizado no Journal of Psychology, os cientistas fizeram alguns questionários a mais de 1600 adultos, nos Estados Unidos, com idades compreendidas entre os 18 e os 81 anos.

Graças a isto, os investigadores observaram que "o stress faz parte da ligação entre a solidão e a frequência e intensidade dos pesadelos". Segundo os investigadores, existem outros fatores que ligam a solidão aos pesadelos como a preocupação e a ansiedade, assim como a hiperexcitação, "descrita como o estado de alerta e concentração excessiva". Todos estes estados mentais são associados à solidão.

"É muito cedo para falar de intervenções específicas de uma forma concreta", disse Colin Hesse, investigador envolvido no estudo, "mas os nossos resultados são certamente consistentes com a possibilidade de o tratamento da solidão ajudar a diminuir os pesadelos. É uma possibilidade a abordar em estudos clínicos controlados".

