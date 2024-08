Mousse de Caramelo Proteica: A receita simples que vai te conquistar

Depois de experimentar esta mousse proteica, você vai se apaixonar e não vai querer parar de prepará-la! Com apenas dois ingredientes, esta receita combina sabor e praticidade de forma surpreendente. A nutricionista Marta Azevedo Pinto compartilha com você o passo a passo para criar essa maravilha que é não só deliciosa, mas também saudável. Prepare-se para um toque de doçura com um toque proteico que vai transformar suas sobremesas!

Ingredientes:

1 pudim proteico sabor caramelo

200 ml de claras

Para decorar:

Migalhas de bolacha (opcional)

Amêndoa moída

Modo de preparo:

Bata as claras em neve até ficarem firmes.

Adicione o pudim aos poucos, batendo sempre até que tudo esteja bem incorporado e homogêneo.

Distribua a mistura em pequenas taças e leve à geladeira por algumas horas para servir o pudim fresco.

Se desejar, decore com migalhas de bolacha ou amêndoa moída.

Leia Também: Como fazer um vinagre de framboesa delicioso (e versátil)