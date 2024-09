Cinco hábitos alimentares adotados pelas pessoas que chegam aos 100 anos

Okinawa (Japão), Sardenha (Itália), Nicoya (Costa Rica), Icária (Grécia) e Loma Linda (Califórnia, Estados Unidos). Estas são as chamadas 'Blue Zones' ('Zonas Azuis', em português), regiões do mundo onde as pessoas vivem até aos 100 anos, com menor incidência de doenças crônicas.

Com isso em mente, descubra abaixo cinco dicas que irão ajudá-lo a adotar a 'Blue Zone Diet', de acordo com um artigo do portal Lusíadas, em colaboração com a nutricionista Ana Rita Silva:

1- "Introduza gradualmente mais frutas e legumes na sua dieta e reduza a quantidade de carne ingerida, até duas por semana."

2- "Substitua os alimentos processados por opções mais naturais, como cereais integrais e leguminosas."

3- "Preparar as suas refeições permite controlar os ingredientes que utiliza e garantir uma alimentação mais saudável."

4- "Se optar por beber, faça-o com moderação e prefira o vinho tinto."

5- "Beba água regularmente e evite bebidas açucaradas e refrigerantes."

