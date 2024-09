Por que você está acordando no meio da noite? Causas podem ser essas - É amplamente conhecido que uma boa noite de sono é fundamental para a nossa saúde a longo prazo e o bem-estar geral. Nada pode substituir aquelas horas de descanso profundo em que você se perde na terra dos sonhos. Quando seu sono é interrompido, é crucial identificar as razões por trás disso e resolver o problema. Acordar no meio da noite pode ter várias causas, como a necessidade de ir ao banheiro, o consumo excessivo de açúcar ou a sensação de preocupação. Nesta galeria, apresentamos alguns dos fatores que podem levá-lo a despertar durante a noite. Continue clicando e descubra como melhorar a qualidade do seu sono!

© Shutterstock